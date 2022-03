Ukraińcy chcą się odwdzięczyć. Nie poprzestają na jednej akcji

"Słyszeliście i Ukraincach, którzy w miniony weekend posprzątali centrum Suwałk, żeby w ten sposób podziękować Polakom za gościnność? To posłuchajcie tego. Na ukraińskich grupach w internecie właśnie się skrzykują, żeby powtórzyć akcje w kolejnych polskich miastach. Pewne są już na 100% Warszawa (Las Kabacki), Gdańsk (Park Jaśkowej Doliny), Gdynia (rezerwat Kacze Łegi), Kraków (Park Lotników), Poznań, Katowice, Łódź, Wrocław i Szczecin. Jak ich znam, to do weekendu tych miast będzie co najmniej dwa razy tyle. Ależ oni mi imponują" - napisał Szabłowski.