Ukraińcy wywlekli rosyjskich dywersantów z piwnicy i przeciągnęli ulicą

Mer Kijowa zwrócił się do mieszkańców, by nie wchodzili na mosty, które są kluczową infrastrukturą, bo może się to skończyć tragiczną omyłką. "Ukraińscy żołnierze mogą otworzyć ogień" - ostrzegł. "Bronimy naszego miasta! Oni próbują zniszczyć Kijów i nasz kraj! Musimy wytrwać! Chwała Ukrainie!" - napisał na Twitterze Witalij Kliczko.