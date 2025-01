Ukraina zaniedbała relacje z Polską? "Nerwowość w Kijowie"

Zasugerował, że Ukraina zaniedbała relacje z Polską. - Na pewno Ukraina powinna dzisiaj zabiegać, aby mieć więcej przyjaciół, niż mniej. A mam wrażenie, że w ostatnich latach troszkę traktowała to wsparcie Polski jako rzecz oczywistą, o które to wsparcie niewystarczająco mocno zabiegała - ocenił.

- Dla nas wsparcie Polski jest bardzo ważne. Powinniśmy w naszych stosunkach iść do przodu, patrzeć do przodu. Nasze ministerstwa kultury już działają (w kwestii ekshumacji - red.). Cieszę się, że opracowują materiały i widzę, że cały czas we wszystkich kwestiach dążymy do przodu. Powinniśmy do przodu iść razem - odpowiedział Zełenski.