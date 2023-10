Ukraina zaatakowała pociskami ATACMS. Putin: przedłuża agonię

Putin wspomniał o procesie negocjacyjnym

- Dostawy ATACMS po prostu przedłużą agonię Ukrainy, Rosja będzie w stanie odeprzeć te ataki, to kolejny błąd USA - stwierdził Putin. Po raz kolejny poruszył kwestie procesu negocjacyjnego z Ukrainą. - Jeśli Ukraina tego chce, to nie są tu potrzebne gesty teatralne, należy znieść dekret zabraniający negocjacji - powiedział, nie precyzując, co ma na myśli, Jednak w propagandowych wypowiedziach Putina przewijała się wcześniej kwestia, że w jego ocenie to Zachód i Stany Zjednoczone chcą dalej prowadzić wojnę.