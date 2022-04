Ukraina wydaliła dziennikarza. Powodem wpis na Twitterze z Odessy

"Spodziewaliśmy się, że ta potężna kolumna czołgów przejedzie przez bardzo płaski teren, i Kijów zostanie zdobyty w ciągu trzech dni. NLAW-y to powstrzymały. Ta część wojny jeszcze się nie skończyła, ale została wstrzymana. (Rosjanie) teraz koncentrują się na południu. Następnym celem jest Odessa. Na Odessę nie będą nacierać czołgi, lecz okręty. NLAW-y nie działają przeciwko okrętom, więc co może zadziałać? (Ukraińcy) chcą mieć coś, co może zniszczyć okręty. Premier jest chętny i zdeterminowany, by pomóc im to znaleźć. Nie mamy wszystkiego, czego potrzebują w następnym etapie, ale staliśmy się domyślnym koordynatorem dla innych krajów" – mówi cytowane przez "The Sunday Times" źródło rządowe.