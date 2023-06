Ukraina walczy nie tylko na froncie. Niemcy ujawniają akcje sabotażowe

"Rosja zażądała ostatnio w kwietniu 2023 roku zezwolenia na ponowne dostarczanie nawozów rurociągiem. Według kraju traci on do 2,5 mld dolarów przychodów. Nie jest jasne, kto stoi za aktem sabotażu. Siły rosyjskie i ukraińskie obwiniają się nawzajem" - pisze "Bild". Amoniak służy do produkcji nawozów sztucznych.