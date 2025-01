Ukraina w sojuszach. "Perspektywa wejścia Ukrainy bardzo daleka"

Karol Nawrocki, prezes IPN i kandydat PiS na prezydenta stwierdził, że Ukraina nie jest gotowa na członkostwo w UE i NATO. Jego zdaniem, brak rozliczenia się ze zbrodni wołyńskiej uniemożliwia Ukrainie dołączenie do międzynarodowych sojuszy. Podobne zdanie wyraził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Ukraina przede wszystkim nie może zostać przyjęta do Unii Europejskiej, dopóki trwa wojna i dopóki nie zostaną uregulowane kwestie granicy - mówił w programie "Tłit" WP wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Prowadzący Michał Wróblewski dopytywał o kwestie Rzezi Wołyńskiej. - Uważam, że te kwestie powinny zostać rozstrzygnięte pomiędzy Polską i Ukrainą. Uważam, że Polska ma prawo do tego, żeby ofiary Rzezi Wołyńskiej zostały w stosowny sposób upamiętnione, żeby przeprowadzono ekshumacje, żeby bliscy mogli pojechać na groby swoich bliskich i oddać im stosowną cześć i hołd - odparł polityk Polski 2050. - Ta sprawa będzie elementem negocjacji, natomiast uważam, że to jest sprawa pomiędzy Polską a Ukrainą, A dzisiaj perspektywa wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej jest bardzo, bardzo daleka i ona na pewno będzie rodziła również kontrowersje natury ekonomicznej - dodał.