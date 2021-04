Ukraina. W Doniecku powstają bunkry i miejsca w szpitalach

Separatyści w Doniecku zarządzili aktywizację do możliwych działań zbrojnych. Kontrolujący tzw. Doniecką Republikę Ludową wezwali do przygotowania schronów oraz utworzenia miejsc w lokalnych szpitalach. Takie informacje przekazały w czwartek ukraińskie media, w tym m.in. korespondent portalu Nowosti Donbasa z Doniecka.

Ukraina. W Doniecku powstają bunkry, przygotowywane są miejsca w szpitalach

Jak twierdzi serwis, przygotowywane są też bunkry. Zarządzono również zwiększenie miejsc w placówkach medycznych. - Powiedzieli dzisiaj, by zwolnić 60 proc. łóżek i doprowadzić do porządku schrony do 21 kwietnia – miał powiedzieć portalowi pracownik jednego ze szpitali.