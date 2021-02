Ukraina. Tragedia w szpitalu w Czerniowcach. Potężna eksplozja

"W szpitalu miejskim był wybuch. Są ofiary" - napisała Husak na Facebooku. "Już jestem na miejscu. Zajmuję się przewożeniem pacjentów do innych placówek" - dodała.

Eksplozje potwierdziła czerniowiecka policja. Po wybuchu doszło do pożaru, jednak został szybko ugaszony przez strażaków.

"Gazeta Wyborcza" ujawnia taśmy z Danielem Obajtkiem. Komentarz Borysa Budki

Oddział chorób zakaźnych - gdzie doszło do eksplozji - został ewakuowany. Początkowo pojawiły się informacje, że zginęły dwie osoby. Teraz obwodowe służby ds. sytuacji nadzwyczajnych potwierdziły jeden zgon. Druga osoba jest poważnie ranna.

Reuters zwraca uwagę na to, że to już drugie takie zdarzenie w ciągu miesiąca. W lutym doszło do eksplozji w szpitalu w Zaporożu, gdzie zginęło czterech pacjentów z COVID-19 znajdujących się na oddziale intensywnej terapii oraz dyżurujący lekarz.