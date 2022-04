Ukraina: sąd zajął majątek należący do Wiktora Medwedczuka i jego żony, w tym 23 domy i 32 mieszkania

We wtorek Służba Bezpieczeństwa Ukraina zatrzymała Wiktora Medwedczuka, byłego prorosyjskiego deputowanego podejrzanego m.in. o zdradę stanu. W środę z kolei sąd okręgowy we Lwowie zdecydował o zajęciu 154 należących do niego i jego żony, Oksany Marczenko, nieruchomości i ruchomości, między innymi 26 samochodów i jachtu.