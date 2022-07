Ukraina prosi Turcję o zatrzymanie złodziei. Mają ukradzione zboże

Według śledztwa, przeprowadzonego przez dziennikarzy BBC, przesyłki ze zbożem i ziarnem słonecznika trafiają nie tylko do Syrii. W celu ustalenia kierunków transportu zboża BBC analizowało zdjęcia satelitarne. Według tych ustaleń siły rosyjskie wysyłają załadowane statki także do Turcji. Wiele dowodów wskazuje na to, że duża cześć skradzionych produktów trafia najpierw na Krym, gdzie znajdują się magazyny.