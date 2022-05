Ukraina prosi Stolicę Apostolską o pomoc. Chodzi o osoby przymusowo wywiezione do Rosji

"Przedyskutowałam z kardynałem Parolinem zagadnienia dotyczące przymusowej deportacji do Rosji 1,3 mln Ukraińców, w tym 230 tys. dzieci. Poprosiłam watykańskiego sekretarza stanu, by - korzystając ze swojego autorytetu - skłonił władze Rosji do przekazania Ukrainie, Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża listy naszych wywiezionych obywateli" - relacjonowała Denisowa na Telegramie.