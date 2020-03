Ukraina. Parlament przyjął dymisję premiera Ołeksija Honczaruka

To co się stało, stać się musiało. Po wczorajszej naradzie prezydenckiego klubu, ukraiński parlament przyjął decyzję Ołeksija Honczaruka. Odchodzącego szefa rządu skrytykował prezydent Wołodymyr Zełenski, mówiąc że "potrzeba jest nowych serc i umysłów".

- Obecny rząd wie co robić, jednak ta wiedza nie wystarcza. Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia i to trzeba robić - grzmiał z trybun parlamentu Wołodymyr Zełenski. - To pierwszy rząd, w którym nie ma korupcji. Ale niekradnięcie nie wystarczy - kontynuował ukraiński prezydent. Według polityka nowy rząd wprowadzi nowe twarze. - Ale potrzebujemy także nowych serc i umysłów - wyjawił