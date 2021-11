Ukraina nie chce się szczepić. Ogromnym popyt na fałszywe certyfikaty covidowe

Większość regionów Ukrainy znajduje się w tzw. czerwonej strefie epidemicznej, informuje Polska Agencja Prasowa. W ich obrębie, z niektórych usług mogą korzystać tylko osoby posiadające zielony certyfikat covidowy. By go otrzymać, muszą posiadać one zaświadczenie o szczepieniu, negatywny wynik testu albo zaświadczenie o wyzdrowieniu. Certyfikat wymagany jest na przykład w restauracjach i innych miejscach publicznych.