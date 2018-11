Ukraina: Masowe odejścia z armii, brakuje broni palnej

Ponad 33 tysiące żołnierzy ukraińskiej armii samowolnie odeszło lub zdezerterowało z wojska. Złapano zaledwie około 1500 wojskowych. Odnotowano także braki broni palnej. O potężnych stratach poinformował w przygotowanym raporcie główny prokurator wojskowy Ukrainy Anatolij Matios.

Ucieczki z armii Ukrainy

Zgodnie z ukraińskim kodeksem karnym, jeśli żołnierz jest nieobecny na służbie przez mniej niż dziesięć dni, to odnotowywane jest to jako zwyczajny brak służby. Jednak jeśli absencja trwa dłużej niż dziesięć dni, może zostać oskarżony o nieautoryzowane porzucenie służby wojskowej. Za to grożą kary grzywny i przymusowej służby w oddziale dyscyplinarnym do dwóch lat. W sytuacjach stanu wojennego lub gotowości bojowej można dostać karę do dziesięciu lat pozbawienia wolności.