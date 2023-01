Ukraina grozi Rosji atakiem. "Nikogo pytać nie zamierzamy"

- Rosjanie nie byli przygotowani, bo wiedzą, że Ukraińcy nie będą w stanie wypuszczać tylu bezzałogowców. Z doniesień wynika, że używają byłych radzieckich systemów na bazie TU143. Prawdopodobnie są to zmodernizowane wersje, bo oryginały nie miały takich zasięgów. Możliwe, że Ukraińcy włożyli w nie lepszy silnik albo większy zbiornik paliwa. Pamiętajmy, że to co nazywamy "dronem", jest poważnym samolotem odrzutowym wielkości połowy F16, ważącym 2 lub 3 tony. Pokonanie 600 kilometrów to dla takiej maszyny maksymalnie godzina lotu. Większość z nich da się zaprogramować tak, by uderzyły w konkretny cel - podsumowuje.