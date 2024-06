Gen. Polko o decyzji USA. Tak skomentował przekazanie pocisków Ukrainie

USA ogłosiły, że setki pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS, które miały trafić do innych krajów, trafią do Ukrainy. Oznacza to opóźnienie w realizacji polskich zamówień. - Należy wspierać Ukrainę. Należy dawać broń do walki tam, gdzie jest potrzebna. Nie można tego robić na zasadzie "mam, ale trzymam" - komentuje gen. Roman Polko.