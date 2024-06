Nagła decyzja USA. Chodzi o pociski dla Ukrainy

Podczas internetowego briefingu Kirby potwierdził wcześniejsze doniesienia "Financial Timesa", zgodnie z którymi dostawy rakiet dla Ukrainy zostaną objęte priorytetem. To oznacza, że niektóre kraje, które zamówiły te pociski, będą musiały poczekać dłużej na ich dostarczenie. Kirby określił ten proces jako "repriorytyzację" i zaznaczył, że ma ona potrwać do końca przyszłego roku fiskalnego w USA, co oznacza najbliższe 16 miesięcy.