Ukradli towar spod sklepu. Na miejscu zostawili wizytówkę

Na wideo nagrano kradzież ze sklepu w Skarżysko-Kamiennej. W nocy z czwartku na piątek dwóch mężczyzn ukradło artykuły spożywcze i chemiczne o wartości ok. 13 tys. złotych spod jednego z lokalnych sklepów. Nad ranem skarżyscy policjanci zostali powiadomieni przez pracownika ochrony, że doszło do kradzieży i wszystko zostało nagrane na kamerach. Szybko wyszło na jaw, kto stoi za całą akcją. W miejscu przestępstwa roztargniony rabuś zgubił swój dowód osobisty. Jak przekazała policja, jeden ze złodziei wrócił jeszcze przed świtem na miejsce zdarzenia i nerwowo czegoś szukał. Zapewne zorientował się, że w portfelu nie ma właśnie tego dokumentu. W piątkowe popołudnie policyjny patrol zatrzymał pechowego 28-latka. W jego mieszkaniu znaleziono kilkadziesiąt sztuk skradzionych artykułów. W sobotę usłyszał zarzut kradzieży. Działał on w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet siedem i pół roku więzienia. Sprawa się jeszcze nie zakończyła. Policjanci poszukują jego współtowarzysza i reszty zrabowanego towaru.