Ukradł ciągnik sąsiadowi. 26-latek nawet go przemalował

W małych miejscowościach trudno o anonimowość, co na własnej skórze poczuł 26-latek z gminy Padew Narodowa na Podkarpaciu. Mężczyzna przejeżdżając przez sąsiednie Ropczyce zauważył ciągnik, który bardzo mu się spodobał. Po kilku dniach wrócił na miejsce, by porozmawiać z właścicielem ws. kupna, jednak nikogo wówczas nie zastał. Mężczyzna nie mógł go kupić, wpadł więc na pomysł, by ukraść ciągnik, co zrealizował. Pokrzywdzony o wszystkim poinformował policję, która w błyskawicznym tempie odzyskała własność rolnika. Służby udostępniły zdjęcia z miejsca odkrycia i widać na nich, że 26-latek rozebrał traktor na części i przemalował wszystkie elementy na czerwono, by zmylić okolicznych mieszkańców. "Ropczyccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież ciągnika rolniczego oraz wozu konnego. Ciągnik o wartości 25 tysięcy złotych został odzyskany dzień po zgłoszeniu. 26-latek chcąc zatuszować kradzież, rozebrał go na części i postanowił przemalować. Mieszkaniec powiatu mieleckiego został zatrzymany na gorącym uczynku" - przekazała policja. Teraz sprawcą kradzieży zajmie się sąd. 26-latkowi za to, co zrobił grozi do 5 lat pozbawienia wolności.