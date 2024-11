Ukradł 100 par butów. Cała Polska zobaczyła, co robił

100 par butów - tyle łącznie ukradł 55-letni mieszkaniec Poznania, który od sierpnia 2021 r. do października br. ukradł towar z popularnej sieci o wartości 26 800 zł. Sprawa zaczęła się od otrzymania kilku zgłoszeń. Jak podaje policja w Pile, sprawca za każdym razem działał w ten sam sposób. "Wchodził do sklepu, wykorzystywał nieuwagę obsługi, chował pod swoją odzieżą kilka par butów i oddalał się w różnych kierunkach" - opisali funkcjonariusze. W końcu policjanci dopadli sprawcę na gorącym uczynku. Dzięki nagraniom z monitoringu cała Polska mogła zobaczyć metodę działania 55-latka. Mężczyzna usłyszał łącznie 13 zarzutów kradzieży obuwia ze sklepów w Pile oraz Chodzieży. Za te przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

