Ujawniono nieznane nagranie wraku Titanica. Fenomenalny widok z 1986 roku

W ramach 25. rocznicy od premiery filmu "Titanic", prywatna placówka badawcza Woods Hole Oceanographic z USA udostępniła agencji Associated Press nieznane nagranie wraku Titanica z 1986 r. Był to historyczny moment dla ówczesnego zespołu nurków Roberta Ballarda, ponieważ to właśnie wtedy doszło do pierwszej takiej podwodnej eksploracji wraku legendarnego transatlantyku od czasu jego katastrofy w kwietniu 1912 r. Udało się to dzięki wieloletnich przygotowań i budowy specjalnej kapsuły do nurkowania wyposażonej w setki czujników i kilkanaście kamer. Titanic rozbił się o górę lodową na Północnym Atlantyku, a w wyniku tragedii zginęło 1500 osób. Wrak statku spoczywa dziś ok. 3800 metrów pod wodą. Od dekad organizowane są ważne ekspedycje naukowe związane z nurkowaniem wokół statku. Każda dostarczyła nowych informacji, również tych niepokojących, że znaczna część wraku ulega regularnemu niszczeniu.