Ujawnili kolejne maile Szczuckiego. "Załatwcie media"

Tusk wymienił, że w sprawie rozliczeń poprzedniej władzy postawiono zarzuty 62 osobom, a do prokuratury skierowano 149 zawiadomień. - Najbardziej uderzającym procederem, jeśli chodzi o wykorzystywanie urzędu do kampanii wyborczej, jest to, co działo się pod nosem premiera Morawieckiego i na rzecz ministra Szczuckiego - mówił Tusk.