Ujawnił tajne informacje dot. Ukrainy. Amerykanin aresztowany

63-latek usłyszał zarzuty

W akcie oskarżenia nie podano tożsamości kobiety, ani nie wspomniano o jej związkach z obcymi służbami. Slater usłyszał trzy zarzuty, za które łącznie grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz kara do 250 tys. grzywny za każdy zarzut. We wtorek odbędzie się pierwsza rozprawa w jego sprawie, na której ustalone zostaną m.in. warunki ewentualnego zwolnienia z aresztu.