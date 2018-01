Ujawnił numer Patryka Jakiego. Sąd umorzył postępowanie

Sąd Rejonowy w Opolu umorzył postępowanie wobec Romana Kołbuca, który był oskarżony o nawoływania do nękania wiceministra sprawiedliwości, prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, a także wojewody opolskiego Adriana Czubaka. Decyzja jest nieprawomocna.

Postępowanie dotyczyło wpisu , w którym Kołbuc podał na Facebooku numery telefonów polityków. Upublicznił je, aby ludzie mający zastrzeżenia ws. budowy obwodnicy Opola kierowali swoje skargi bezpośrednio do Jakiego, Czubaka i Wiśniewskiego.

Gdy o sprawie zrobiło się głośno, wiceminister Jaki przesłał regionalnym mediom oświadczenie, w którym opowiedział się za warunkowym umorzeniem postępowania karnego. Do wniosku przychylił się również prezydent Opola. We wtorek do sądu wpłynęło oficjalne oświadczenie wiceministra, w którym wnosił o umorzenie sprawy - tak jak obrona Kołbuca. Prokurator jednak podtrzymał swój wniosek o skierowaniu sprawy na wokandę.