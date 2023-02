UFO nad Ameryką. Tajemniczy obiekt zestrzelił myśliwiec F-16

Do sprawy pojawienia się tajemniczego obiektu odniósł się szef amerykańskiego Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej. Generał Glen VanHerck wskazał, że służby wywiadowcze badają wszystkie możliwości - w tym koncepcję, że obiekty, które pojawiły się w amerykańskiej przestrzeni powietrznej mogą być powiązane z istotami pozaziemskimi. - Pozwolę społeczności wywiadowczej i kontrwywiadowczej to rozgryźć. Niczego nie wykluczam - powiedział amerykański generał cytowany w POLITICO. - W tym momencie nadal oceniamy każde nieznane zagrożenie lub potencjalne zagrożenie, które zbliża się do Ameryki Północnej, próbując je zidentyfikować - dodał.