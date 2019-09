UE przedłuża sankcje za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy

UE przedłużyła o kolejne 6 miesięcy sankcje za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy. Będą one obowiązywać do 15 marca 2020 r. Dotykają one obecnie 170 osób i 44 podmiotów.

Rada Europejska przedłużyła sankcje dla tych, którzy podważają integralność Ukrainy (Fotolia)

Obecnie sankcje w formie zakazu wjazdu do UE oraz zamrożenia aktywów, wprowadzone w związku z konfliktem na wschodniej Ukrainie, obejmują 170 osób. To głównie rosyjscy politycy i wojskowi, a także ukraińscy separatyści. Wśród osób objętych sankcjami jest kilka postaci z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina.

Zamrożenie aktywów dotyczy 44 firm i organizacji.

Sankcje te obowiązują od marca 2014 r. Poprzednim razem zostały przedłużone w marcu 2019 r. - do 15 września 2019 r.