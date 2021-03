UE ogłoszona "strefą wolności dla osób LGBTIQ". Solidarna Polska apeluje o "obronę dobrego imienia Polski"

"Powinniśmy naszego państwa bronić"

Jego ugrupowanie złożyło dzień wcześniej w Sejmie projekt uchwały dotyczący obrony dobrego imienia Polski. "Nasze państwo na przestrzeni wieków należało do jednych z najbardziej tolerancyjnych. Bez względu na to, czy popieramy lewicę czy prawicę powinniśmy naszego państwa bronić" - podkreślił Jaki.

"Polskie wartości na celowniku Brukseli"

Mariusz Gosek, poseł Solidarnej Polski stwierdził, że rezolucja przyjęta przez PE pokazuje, "że Polska, że polska tożsamość, polskie wartości, to wszystko co mamy wpisane w konstytucję, małżeństwo, rodzina znalazły się na celowniku brukselskich elit".

Gosek twierdzi, że projekt uchwały złożony przez Solidarną Polskę wzywa "do obrony praw człowieka i tych wartości, które zostały naruszone rezolucją, na którą nie może być zgody". A posłowie "są zobowiązani, by stać na straży polskiej konstytucji, ale też unijnych traktatów, których dziś urzędnicy europejscy nie przestrzegają".

Gosek uważa, że uchwała zyska akceptację "przyjaciół" ze Zjednoczonej Prawicy - PiS i Porozumienia, ale też będzie on "projektem ponad podziałami". "Dziś Polski Sejm musi stanąć w obronie polskiej rodziny, tradycyjnego małżeństwa, które mamy wpisane w konstytucję. Nie ma zgody na to, żeby aktywiści homoseksualni narzucali fałszywą narrację w PE" - powiedział. Zaapelował też do wszystkich ugrupowań politycznych, by poparły ten projekt.