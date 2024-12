UE a sztuczna inteligencja. Jaki kierunek rozwoju? "Nie mamy pewności"

- Jest bardzo dużo dyskusji, czym jest sztuczna inteligencja i jak objąć ją regulacjami. Nie mamy pewności, gdzie jest "Qvo Vadis AI", czyli co my chcemy z nią osiągnąć. Hodujemy na swoim boku pewien fenomen materii nieożywionej, która już teraz w zakresie swojej wydajności, przewyższa nasze. Sztuczna inteligencja jest teraz na etapie prenatalnym, nikt nie jest w stanie powiedzieć, gdzie ona docelowo się zagnieździ. Do naszych drzwi puka też technologia kwantowa - zauważył dr Damian Flisak. Unia Europejska podejmuje znaczące kroki, aby nadążyć za rozwojem sztucznej inteligencji. Dziennikarka WP Agnieszka Kopacz-Domańska rozmawiała o tym z ekspertami ds. UE. Zdaniem dr Flisaka, dla UE jest to wyzwanie z uwagi na szybkie tempo innowacji technologicznych i różnorodność podejść w państwach członkowskich. Siłą Brukseli jest nacisk na wartości takie jak ochrona prywatności i bezpieczeństwo, co może z czasem stać się przewagą konkurencyjną. Nie wiadomo jednak na ten moment, jak daleko zajdzie AI. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.