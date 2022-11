Udusiła piersią własne dziecko. Dramatyczna historia z Kalifornii

"Celowo przyciskała dziecko do piersi"

To wówczas miała przystawić do piersi jedną z dziewczynek. "Celowo bardzo mocno przycisnęła swoje dziecko do prawej piersi, żeby nie mogło ono oddychać" - wyjaśniała w komunikatach policja. Matka miała je odłożyć do łóżka dopiero po kilku minutach, kiedy dziewczynka była już nieprzytomna. Podobnie miała postąpić z drugą z bliźniaczek, ale ostatecznie ją puściła, nie doprowadzając do najgorszego.