Uderzyli w Rosjan. Potężna eksplozja w magazynie amunicji

- Putin nazwał Prigożyna zdrajcą. Wszyscy wiedzą, co się robi ze "zdrajcami", ale Putin tego nie zrobił. On chce widzieć go martwego - powiedział Grozev w wywiadzie dla "Financial Times". - Za pół roku Prigożyn albo umrze, albo nastąpi drugi zamach stanu - podkreślił.