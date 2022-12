"Niebywała sztuka". Spektakularny atak na rosyjskie bombowce

- Jeżeli te doniesienia się potwierdzą i bombowce Tu-95 nie wrócą na linię frontu, to jest to potężna strata i cios dla Rosji - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Tomasz Drewniak, komentując informacje o uderzeniu ukraińskich sił w rosyjską bazę Engels. - To niezwykle groźna i skuteczna broń. Osiągnąć taki cel to niebywała sztuka - podkreśla w rozmowie z WP gen. Jan Rajchel, pilot wojskowy klasy mistrzowskiej.