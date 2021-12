Uderzyła w samochód i uciekła. Była kompletnie pijana. "Niechlubny rekord"

Na dwa lata do więzienia może trafić 34-letnia kobieta, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło w Legnicy na Dolnym Śląsku. 34-latka uderzyła w zaparkowane auto i uciekła. Widział to mężczyzna, który zaalarmował policjantów. Wynik badania na obecność alkoholu w organizmie był szokujący.