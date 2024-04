Uderzyła w Kaczyńskiego. "Komisja podała mu trochę tlenu"

- Jarosław Kaczyński przez większość swojej kariery był w opozycji, wielokrotnie wieszczono jego koniec. Dość trafnie siebie określił, że te pogłoski o swojej śmierci politycznej były przedwczesne. Wśród polityków PiS istnieje przekonanie, że jeśli ten wynik się utrzyma, to jest to dobry prognostyk, że to będzie takie otwarcie, impet polityczny jeżeli chodzi o kierunek działania propagandowego - ocenił Jan Maria Jackowski w Wieczorze Wyborczym Wirtualnej Polski. - PiS będzie w kółko powtarzał: "Wygraliśmy te wybory" - dodał. - Nie możemy zapominać, że Jarosławowi Kaczyńskiemu w różnych momentach historycznych ktoś podawał tlen. Nie było tak, że szedł od zwycięstwa do zwycięstwa. Dzisiaj też mi się wydaje, że ta komisja podała mu trochę tlenu - skomentowała Hanna Gronkiewicz-Waltz, przywołując przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą ds. Pegasusa.