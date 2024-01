Uderzyła skuterem śnieżnym w drzewo. Akcja ratownicza w Zakopanem

W Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Szlaki w wielu miejscach są mocno oblodzone i bardzo śliskie. Zagrożenie lawinowe wzrosło we wtorek do drugiego stopnia. Wybierając się w wyższe partie Tatr konieczne jest posiadanie sprzętu zimowego, takiego jak: raki, czekan, kask i lawinowe ABC czyli detektor sonda i łopatka.