Uderzenie w Jana Pawła II. "To jest szokiem i punktem zwrotnym"

TVN24 wyemitował reportaż "Franciszkańska 3", ukazujący problem ukrywania pedofilii w diecezji krakowskiej za czasów Karola Wojtyły. Marcin Gutowski wskazuje, że ówczesny metropolita krakowski nie tylko wiedział, ale także miał sam działać na rzecz ukrywania procederu - poprzez przenoszenie sprawców do innych parafii. - W systemie jest skaza, jest perwersja, trzeba ją odsłonić i zdekonstruować jako coś nie ewangelicznego - mówił w programie "Newsroom" dr Sebastian Duda, teolog i publicysta kwartalnika "Więź", odnosząc się do wstrząsających ustaleń. Jak jednocześnie przyznawał, "pewnych rzeczy nie da się już ukryć", nawet jeśli dotyczą kanonizowanego papieża. - To wypieranie prawdy, która jest trudna, ale bez której nie da się tego uzdrowić. Dlatego to jest takim szokiem i punktem zwrotnym - mówił Duda.