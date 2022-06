Uderzenie brytyjskich wyrzutni rakiet w Ukrainie. Rosjanie mogą pomarzyć o ich osiągach

Ukraiński oficer Anatolij Sztefan opublikował w mediach społecznościowych wideo, na którym zobaczyć można w akcji brytyjskie wyrzutnie rakiet M270 MLRS. Te wieloprowadnicowe systemy rakietowe zostały przekazane Ukrainie przez Brytyjczyków. W krótkim komunikacie do nagrania zawarto informację, że są one wykorzystywane na wschodnim froncie Ukrainy. Dokładna lokalizacja z przyczyn oczywistych nie została podana. Oficer pochwalił również ukraińskich żołnierzy, którzy z sukcesami obsługują dostarczoną z Wielkiej Brytanii broń. Wyrzutnia M270 MLRS należy do jednostek artylerii i sprawdza się doskonale w armii ukraińskiej. Jej daleki zasięg, około 80 kilometrów, pozwala na wyprzedzające uderzenie na pozycje rosyjskiej artylerii, która ma sporo mniejszy zasięg. Jej inną dużą zaletą jest mobilność. Ustawiona jest na pojeździe gąsienicowym, który może pokonywać trudno dostępne tereny. Sprawia to, że Rosjanie mogą zostać zaatakowani z kierunku, z którego nie spodziewaliby się zupełnie ataku.