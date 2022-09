Uderzał w premiera. Wraca do rządu. "Liczę na jego determinację"

Janusz Kowalski, choć już raz musiał odejść z rządu, znów obejmie tekę wiceministra. Wówczas o jego dymisji miała zdecydować nadmierna krytyka premiera. Dziś, choć premiera wciąż krytykuje, Kowalski zaczyna pracę w Ministerstwie Rolnictwa. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski o to, czy zmiana narracji posła Solidarnej Polski wobec Mateusza Morawieckiego jest możliwa i co sprawiło, że Kowalski wraca do rządu, pytaliśmy Radosława Fogla z PiS. - To on doprowadził do powstania grupy prawników w PGNiG. Doprowadził do tego, że jako Polska, jako Skarb Państwa, odzyskaliśmy od Gazpromu należne nam pieniądze. Zadania z zakresu rolnictwa będzie mu wyznaczał wicepremier Kowalczyk. Oczekuję od niego takiej samej determinacji, takiego samego zaangażowania jak wtedy. To, że w rządzie są mini rekonstrukcje, nie jest niczym nadzwyczajnym, - tłumaczył Fogiel.