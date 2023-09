Udawał policyjny radiowóz. 20-latek złapany na nagraniu

Brawurą na drodze wykazał się pewien 20-latek z Lublina. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać samochód z błyskającym na niebiesko sygnalizatorem, poruszający się jak nieoznakowany radiowóz. Za kierownicą jednak znajdował się 20-letni mężczyzna, a samochód marki Audi był wypożyczony. Nagranie szalonej jazdy trafiło do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, którym udało się namierzyć podejrzanego. Kierujący nie tylko umieścił w samochodzie świetlnym sygnalizator, ale także światłami zmuszał innych do zjechania mu z drogi. Policjanci dotarli do mężczyzny, który przyznał się do winy, stwierdzając, że nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. 20-latek popełnił także szereg innych wykroczeń. W komunikacie młodsza aspirantka Małgorzata Skowrońska wymienia m.in. wyprzedzanie na skrzyżowaniu i podwójnej linii, zajmowanie więcej niż jednego pasa ruchu czy jechanie po powierzchni wyłączonej z ruchu. Wniosek o ukaranie kierowcy trafił do sądu.

