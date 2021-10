Udawał lekarza, Kobieta przelała mu fortunę

- Wkrótce pomiędzy nowymi znajomymi wywiązały się długie rozmowy, w których trakcie ten nieprawdziwy amerykański lekarz zwierzał się kobiecie z różnych swoich problemów i zamierzeń. Pisał kobiecie między innymi, że planuje przyjechać na urlop do Polski, by ją odwiedzić, jednak potrzebuje pieniędzy dla lekarza z Włoch, który miałby go w tym czasie zastąpić - relacjonowała aspirant szt. Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.