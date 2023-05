Udany test nowej broni Turcji. Pocisk balistyczny Tajfun nagrany w akcji

Wielki pokaz siły Turcji. Ankara oficjalnie pochwaliła się efektem prac nad nowym pociskiem balistycznym Tajfun. Agencja Reutera udostępniła nagranie z momentu testu rakiety, która we wtorek została wystrzelona z czarnomorskiej prowincji Rize. Na nagraniu widać potężny ciągnik artyleryjski z wyrzutnią, mieszczącą dwa pociski Tajfun. Pierwsze testy innowacyjnej broni rozpoczęły się nad ranem, a zakończyły wczesnym wieczorem przy zachodzie słońca. Turcja nie podała, w jakim kierunku została wystrzelona rakieta, ale według Reutera najprawdopodobniej wpadła ona do Morza Czarnego. Militarny potencał Turcji rośnie w siłę. Obecnie tureckie wojsko uznawane jest za jedno z największych i najlepiej wyposażonych na Starym Kontynencie. Rakiety balistyczne Tajfun według producenta Rokestan, mają zasięg co najmniej 500 km, ale na razie nie wiadomo, jaką moc posiada głowica bojowa. Tymczasem blisko zakończenia produkcji jest nowy dron taktyczny Bayraktar TB3, podczas gdy turecka marynarka wojenna pokazała się niedawno z nowym, ogromnym okrętem flagowym. a do szeregów piechoty dostarczono pierwsze egzemplarze czołgów Altay.