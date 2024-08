Udana zbiórka podpisów. Powstanie Kaszubski Park Narodowy?

- Parki narodowe tworzy rada ministrów, a jej szefem jest obecnie Donald Tusk, który deklaruje się jako Kaszuba - przypomina Przewoźniak. - Skoro jest więc Kaszubą i jest patriotą, to powinien sprzyjać tej idei. Niepokoi nas tylko to, że jest również politykiem, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Być może jednak z tego względu najlepszy na to czas, bo rok temu, kiedy był inny rząd, pewnie nie byłoby sensu zabiegać o taką inicjatywę.