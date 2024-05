Kontrowersje wokół linii 201. Twierdzą, że inwestycja wpłynie na przyrodę

Grupa mieszkańców Kaszub stara się nie dopuścić do rozpoczęcia jednej z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat w kraju, czyli rozbudowy linii 201 z Gdyni do Bydgoszczy. Ich zdaniem dołożenie tam drugiego toru i puszczenie kilkudziesięciu pociągów towarowych tygodniowo przyczynią się do degradacji przyrody i turystyki na Kaszubach oraz w Borach Tucholskich.