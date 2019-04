Uczył w szkole, przeszedł do korporacji. "Byłem w szoku"

"Gorzej niż w korpo być nie może" - Daniel Kurman się z tym nie zgadza. Dziewięć lat pracował w szkole, wspiera strajk nauczycieli, ale kiedy sam przeszedł do korporacji, poczuł ogromną ulgę. - Straszy się wyścigiem szczurów, a ja byłem w szoku, że można sobie spokojnie pracować - mówi.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nauczyciel, który odszedł ze szkoły popiera strajk (East News)

- Nie chcę wygłaszać pieśni pochwalnych na temat korporacji - że to jest najlepszy zawód na świecie. Możliwe, że po prostu bardzo dobrze trafiłem. Ale zniknęła większość problemów, które pojawiały się w szkole - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Daniel Kurman, który zobaczył, jak to jest pracować w szkole i w korporacji i ma porównanie.

Przyznaje, że kiedy ze szkoły przeszedł do dużej firmy z branży IT był zszokowany. - Jak fajnie mnie przyjęli, jak fajnie się pracuje - podkreśla były nauczyciel języka angielskiego. Zwraca uwagę na kilka różnic między pracą w szkole a pracą w korporacji. Po pierwsze: godziny.

- Ponadwymiarowy czas pracy? Jeśli jest, to jest płatny albo godziny są do odbioru. Jeżeli pojawiają się sytuacje, żeby zostać w pracy, to nie wygląda to tak, że przychodzi manager i mówi: "musisz". Nie ma patologii, że nie wiadomo, czy można wyjść z pracy, czy nie - mówi Kurman.

I dodaje, że w szkołach się to zdarza. - Jeżeli człowiek jest po ostatniej lekcji, to czasami się "czai", żeby wyjść, bo nie wie, czy to jest dobrze widziane. U mnie w szkole nie było. Padły słowa: "to nie jest biuro, stąd się nie wychodzi o 15" - podkreśla. Przypomina sobie, że kiedy był nauczycielem, nie wiedział kiedy wyjdzie z pracy. Nie wiedział też, co odpowiedzieć żonie, która dzwoniła z pytaniem, kiedy może się go spodziewać. - To kuriozalna sytuacja kiedy nie wie się, czy spakować obiad i kolację do pracy, czy może tylko obiad.

Często wiedział, że będzie pracował do późnego wieczora, bo musiał udzielać korepetycji. Inaczej nie starczałoby mu na kredyt, czynsz, życie. Zdarzało się, że po lekcjach przygotowywał konkursy, brał udział w radach pedagogicznych.

"Dyrektorzy szkół straszą, żeby nie narzekać"

Druga kwestia, na którą Kurman zwraca uwagę, to warunki pracy. - Pracuję na open space. Tu ludzie ze sobą rozmawiają, ale to nie jest taki hałas jak jest w szkole. Byłem w szoku, że można sobie spokojnie pracować przy komputerze, można założyć słuchawki na uszy i włączyć muzykę. Nauczyciele o tym nie wiedzą, ja też nie wiedziałem. Straszy się korporacjami, że to jest wyścig szczurów, że jest mobbing - zauważa. Twierdzi, że pracując w szkole nawet pięć godzin, czuł się bardziej zmęczony już po ośmiu w korporacji.

Co więcej, Kurman mówi, że kiedy był nauczycielem,wakacji to było za mało . 2 miesiące to mit – często dwa pierwsze tygodnie lipca to czas rekrutacji w szkołach, a ostatni tydzień sierpnia to okres przygotowań do nowego roku szkolnego. - W korporacji póki co nie czułem potrzeby dłuższego urlopu niż dwa tygodnie - mówi. Jak tłumaczy, w czerwcu nauczyciele "jadą już na oparach". - Jest masa papierkowej roboty. Trzeba być sprawiedliwym, dać uczniom możliwość poprawy.

Są też oczywiście ferie, weekendy, ale nie ma możliwości wzięcia urlopu, kiedy się chce. A nawet w ferie nie każdy nauczyciel odpoczywa, bo są na przykład zielone szkoły, zajęcia sportowe - zaznacza.

Kurman zwraca uwagę, że najwyższy dodatek motywacyjny do pensji nauczyciela wynosi 10 proc., ale nie pamięta, żeby w szkole, w której pracował, taki przyznawano. - Był rzędu 5-7 proc. Nazywaliśmy go "demotywacyjny". To jak policzek w twarz. Ktoś się narobił, a dostaje 130 zł dodatku - mówi Kurman.

- Nauczycieli straszy się też Biedronkami na zasadzie: "cieszcie się, bo inni mają gorzej, pracują na kasie". A wiemy, że kasjerom podniesiono płace. Nie chodzi o to, żeby komuś ująć, ale nauczyciele to naprawdę ambitna grupa społeczna. Cały czas się szkolą, robią studia, podyplomówki. Człowiek zaczyna się czuć upodlony - ocenia.

Przyznaje też, że poczuł ulgę, bo nie jest już na świeczniku. - Nauczyciel jest widziany jako ktoś, kto nie je, nie śpi, nie zaspokaja potrzeb fizjologicznych, nie potrzebuje robić zakupów. Kiedyś spotkałem uczniów, jak kupowałem bokserki w sklepie i było straszne zdziwienie: jak to? nauczyciel kupuje bokserki? A kiedy pojechałem ze znajomymi nad jezioro, musiałem odpowiadać "dzień dobry", pływając w jeziorze. To może być uciążliwe. Poczułem ulgę, że już nie jestem obserwowany, mogę sobie spokojnie wypić piwo - mówi Kurman.

"Rozumiem nauczycieli"

Kurman, choć sam zmienił branżę, rozumie nauczycieli, którzy nie odchodzą. - Poznałem to środowisko, wciąż z niektórymi nauczycielami utrzymuję kontakt. Oni nie chcą zmieniać pracy. Mimo trudności i przeciwności, po prostu to lubią. Głosy społeczeństwa - że jeżeli się komuś nie podoba, to może zmienić pracę; że nauczyciel to nieudacznik - są mocno krzywdzące - ocenia.

I zapewnia, że sam lubił pracę nauczyciela - tę część dydaktyczną. Dzisiaj w korporacji zdarza mu się prowadzić szkolenia. - Choć to co innego, to wciąż jest przekazywanie wiedzy - zauważa.

Według Kurmana trudno znaleźć jednego winnego sytuacji w oświacie. - System zdecydowanie jest tragiczny, jest do zmiany. Karta nauczyciela to dokument z 1982 roku, miał tylko nieznaczne poprawki po drodze. Nauczyciele, którym znam, opowiadają się za tym, żeby pracować 40 godzin w tygodniu. Nikt nie chce zabierać pracy do domu. Chce mieć czas dla rodziny i na przyjemności. A tego w zawodzie nauczyciela w zasadzie ze świecą szukać - tłumaczy.

Uważa, ze żadna władza nie przyczynia się do do poprawy sytuacji nauczycieli i uczniów. Nie chce jednak wskazywać jednego rządu czy ministra, który zawinił najbardziej. - Na pewno teraz czara goryczy się przelała. Możliwe że jest to związane z rozdawnictwem. Jest jasny sygnał: "mamy dla ludzi, którzy nie pracują czy dla tych, którzy mają dzieci, ale nie mamy dla nauczycieli". Zaostrzył się konflikt na linii nauczyciel - władza.

Głosy ignorancji które się pojawiają, nie sprzyjają pokojowemu rozwiązaniu. Nauczyciele liczyli ostatnio na głos żony pana prezydenta, która jest byłą nauczycielką i kiedy już do tego głosu doszła, okazało się, że uderza to w druga stronę. Nie nazwałbym jednak tego protestu politycznym - podkreśla.

Kurman popiera strajk nauczycieli. - Jeszcze jak sam nim byłem, napominałem o blokadzie egzaminów, bo to jedyny instrument, jaki nauczyciele mają. Strajki w weekendy czy w wakacje były tak naprawdę śmiechu warte - podkreśla.