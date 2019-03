Beata Szydło o podwyżkach dla nauczycieli. "Nie wszystko naraz"

Wicepremier i liderka list PiS do Parlamentu Europejskiego powiedziała, ile dokładnie wyniosą podwyżki dla nauczycieli. Beata Szydło zapewniła, że rząd chce, by nauczyciele zarabiali więcej, a ich zawód cieszył się odpowiednią renomą. Jest jedno "ale".

Była premier stanęła w obronie chrześcijańskich wartości, które jej zdaniem "zbudowały Europę i polską tradycję". - To, że większość z nas w Polsce jest katolicka, ja jestem katoliczką, to nie znaczy, że nie jesteśmy otwarci na wszystkich pozostałych - powiedziała.

Szydło zastrzegła, że jej kandydowanie do Parlamentu Europejskiego nie oznacza, że rezygnuje z polskiej polityki. - To nie jest ewakuacja, to nie jest ucieczka, odejście na polityczną emeryturę i mówię to bardzo wyraźnie. Będę chciała uczestniczyć w polskich sprawach - dodała.