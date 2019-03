Szydło wyjaśnia sprawę j. angielskiego. Cytuje klasyka

Politycy PiS ruszyli na lekcje do szkół językowych. - Każdy z nas, kto wybiera się do Brukseli, stara się poprawić znajomość języka angielskiego - stwierdza Beata Szydło. Ujawnia, że pilnie uczy się też szef MSWiA.

Była szefowa rządu i kandydatka PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego zapewniała na antenie Radia Zet, że wciąż stara się poprawić znajomość języka angielskiego. - Jak powiedział klasyk: "cały czas się uczę" - stwierdziła Szydło, co może nawiązywać m.in. do słów prezydenta Andrzeja Dudy podczas wystąpienia na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2017 r.