Uczestniczka powstania znów szturmuje Sejm. Wanda Traczyk-Stawska przy Wiejskiej

Wanda Traczyk-Stawska, 91-letnia uczestniczka powstania warszawskiego po raz trzeci próbuje dostać się do Sejmu. W minionym tygodniu dwukrotnie nie wpuszczono jej do gmachu przy Wiejskiej. Weteranka chce wesprzeć protestujących niepełnosprawnych.

- Po całym tym zamieszaniu mam teraz jeszcze telefony i zarzuty, że niby jestem w PO. A chciałam tylko wesprzeć matki tych chorych dzieci - mówiła Wirtualnej Polsce Traczyk-Stawska.

Kobieta znów nie została wpuszczona do Sejmu, ale przekazała upominki niepełnosprawnym, którzy pojawili się przed gmachem. - Za parę dni święto matki. One wtedy powinny dostać to, co im się należy - powiedziała o kobietach protestujących na sejmowym korytarzu.