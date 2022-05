Uczestniczka Powstania Warszawskiego może stracić zadośćuczynienie. Chcą tego ludzie Ziobry

Chciała zapewnić synowi godne życie

Pracę znalazła ostatecznie dzięki pomocy kolegi z AK. Po raz drugi wyszła za mąż - za Romualda Jakubowskiego, z którym ma drugiego syna - Jerzego. I to właśnie dla niego zdecydowała się na to, by wystąpić o zadośćuczynienie za pobyt w stalinowskim więzieniu. Pragnęła zapewnić godne życie choremu neurologicznie synowi, który dostaje rentę inwalidzką w najniższym wymiarze.