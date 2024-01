Uczeń otrzymał "rekordowo niską ocenę". Dyskusja we Włoszech

Nauczycielka wystawiła kuriozalną ocenę. "Mniej niż zero"

Matka ucznia zastrzegła, że nie poszła od razu do szkoły z interwencją, bo to jej zdaniem byłoby "dolewaniem oliwy do ognia". - Poza tym pójście na skargę umocniłoby tylko negatywne uczucia mojego syna do szkoły. Już jej nie kocha, nie czuje się doceniany - tłumaczyła.