Uciekał przed psami. Nagranie z niedźwiedziem jest hitem w sieci

Tybetański niedźwiedź był ścigany przez psy i mieszkańców. Wspinał się przez płot, aby uciec w południowo-zachodnich Chinach. Film nakręcono 9 lipca w mieście Nagqu w Tybecie. Świadek o imieniu Zhu relacjonował potem Telewizji Tybetańskiej, że ostatnio widziano wiele niedźwiedzi polujących na jedzenie w śmietnikach przy domach. Zwierzę ważyło od 200 do 250 kg. Niedźwiedź tybetański to najrzadziej występujący i najmniej poznany podgatunek niedźwiedzia brunatnego, drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych. Zamieszkuje Wyżynę Tybetańską. Unika kontaktu z człowiekiem. Oprócz rozwoju osadnictwa, przez co traci on siedliska i wchodzi w konflikt z człowiekiem, zagraża mu także wykorzystanie żółci niedźwiedziej w tradycyjnej medycynie chińskiej. Jest objęty ochroną w ramach konwencji o handlu zwierzętami CITES i amerykańskiej ustawy o zagrożonych gatunkach.